Özel okulların yöneticileri Darüşşifa’da buluştu

Ankara’da eğitim kalitesini ve başarının artırılması amacıyla Darüşşifa Eğitim Kurumları’nda düzenlenen toplantıya, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Kemal Şamlıoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan ile özel okul temsilcileri katıldı. Darüşşifa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Davut Karagöz ise, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin yoğun aşamalardan geçtiğini ifade etti. Karagöz, “Eğitimde istenilen noktaya hep birlikte koşmak için birbirimizden güzel şekilde faydalanmamız lazım. Birimizin güzel bir noktasını diğerine entegre etmemiz lazım ki hem okullarımız, aileler ve çevremiz hem de ülkemiz kazansın.” diye konuştu. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.