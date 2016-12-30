Özhaseki: Her şehrin imar planı ayrı olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.

PARSEL BAZLI YOĞUNLUĞA SON

ATO’nun yeni yönetimine “hayırlı olsun” dileğinde bulunan Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti. Şehirlerin imar planı ayrı olsun diye çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Özhaseki, “Her şehrin ayrı bir imar planı olsun diye çalışıyoruz. Denetleme yetkisi alarak takip edeceğiz” dedi.

Bakan Özhaseki, yeni imar yasası ile parsel bazlı yoğunluk artışlarının da yasaklanacağını söyledi. ATO Başkanı Baran ise konuşmasında, ATO’nun yeni yönetiminin yürüttüğü çalışmalar ve 2017 yılında gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Baran, “Yeni yönetim kurulu olarak çantamız dolu bir şekilde işe başladık. 2017 yılı ATO’nun proje yılı olacak” dedi.

DİREKT UÇUŞLAR İHRACATI ARTIRDI

Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı terör olaylarına değinen Baran, terörün, destekçilerinin umduğu gibi bölücü değil aksine birleştirici etki yaptığını söyledi. Baran, konuşmasında Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artırılmasının Başkent’in ihracatının artırılması için önemine dikkat çekti.