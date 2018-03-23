Palandöken: AVM servisleri taşımacı esnafını mağdur ediyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, Taşımacı esnafı üzerindeki haksız rekabetin bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.
Palandöken, “AVM’ler, büyük marketler ve sosyete pazarları daha önce sınırlama getirilmesine rağmen personel taşımak için aldıkları ruhsatla müşteri taşıyorlar. Vatandaşlar, AVM’ye gitmese bile o bölgedeki işlerini halletmek için AVM’lerin ücretsiz servislerini kullanıyor. Dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü esnafı bu durumdan büyük zarar görüyor. Denetimler sıklaştırılmalı ve taşımacı esnafımız üzerindeki haksız rekabet bir an önce engellenmeli” dedi.
Genel Başkan Palandöken, “AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM’lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergahlar ile saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Periyodik aralıklarla hareket edip adeta taşımacı esnafa rakip olarak çalışıyorlar. Bu servislerin sayısı ve ulaşım ağları da günden güne genişliyor. Ancak bu adil bir uygulama değil” diye konuştu.
YAPILAN DENETİMLER ARTIRILMALI
Ücretsiz servislerin taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerektiğini vurgulayan Palandöken, “AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Maalesef bu denetimler yetersiz. Sorunu daha önce de gündeme getirdik, bazı düzenlemeler yapıldı ancak personel taşımacılığı adı altında müşteri taşımaya devam ediyorlar” dedi.
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