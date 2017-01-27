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Palm yağına karşı yerli ürün önerisi

Birçok gıdada kullanılan palm yağının kansere davetiye çıkardığı tartışmaları sürerken, Kişisel Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu tüketicilere, “Palm tehlikesine karşı yabancı ürünlerin yerli muadilini kullanın” tavsiyesinde bulundu.

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Tüketicilerin, palmiye yağ içeren gıdalar konusunda paniğe kapılmamasını ancak tedbirli davranmalarının yerinde olacağını bildiren Dr. Buyrukçu, “Şu aşamada palmiye yağının güvenirliliğiyle ilgili araştırmalar  devam ediyor. Dolayısıyla bu araştırmalar sonuçlanana kadar palm yağı içeren gıdaların tüketilmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz özellikle yabancı marka ürünler konusunda dikkatli olmalarıdır” şeklinde konuştu. 

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