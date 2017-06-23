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Pasta pastaneden alınır

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı kayıt dışı üretime dikkat çekmek ve soruna ilişkin tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla “Pasta Pastaneden Alınır” afiş ve stickerleri her yere dağıttıklarını söyledi. “Kalite ve hijyen pastacılık sektöründe çok önemli.

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Oda Başkanı Kahveci, “Kayıt dışı merdiven altı diye tabir etiğimiz tabelası olmayan yerlerde pastane ürünlerinin gece üretimi, gündüz ise sektörle alakası olmayan kontrolsüz ortamlarda, arabaların bagajlarında çok düşük fiyatlarla satışı yapılıyor. Tüketicilerin denetlenen işyerlerinden sağlıklı ürünler almalarını, pasta, tatlı, şeker, dondurma gibi, kısaca pastane ürünü ihtiyaçlarını bu işle iştigal eden pastanelerden  karşılamalarını önemle tavsiye ediyoruz” diye konuştu. 

 

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