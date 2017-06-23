Pasta pastaneden alınır

Oda Başkanı Kahveci, “Kayıt dışı merdiven altı diye tabir etiğimiz tabelası olmayan yerlerde pastane ürünlerinin gece üretimi, gündüz ise sektörle alakası olmayan kontrolsüz ortamlarda, arabaların bagajlarında çok düşük fiyatlarla satışı yapılıyor. Tüketicilerin denetlenen işyerlerinden sağlıklı ürünler almalarını, pasta, tatlı, şeker, dondurma gibi, kısaca pastane ürünü ihtiyaçlarını bu işle iştigal eden pastanelerden karşılamalarını önemle tavsiye ediyoruz” diye konuştu.