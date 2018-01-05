Pembe Sandık ‘Çocuk Gelin’ler için açılıyor

Dünyada her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğun erken yaşta evlendirilmesi ve Türkiye’de her dört evlilikten birinin ‘çocuk evliliği’ olması acı bir tabloyu da ortaya koydu. YP İnşaat, kız çocuklarını erken yaşta eve kapatan ve ötekileştiren bu soruna dikkati çekmek amacıyla ‘Pembe Sandık Projesi’ kapsamında afiş yarışması başlattı.

ÇIĞLIKLAR YÜZÜMÜZE TOKAT GİBİ ÇARPIYOR

Erişkin olmadan evlendirilme oranının yüzde 30-35 civarında olduğu ülkemizde en büyük sorunun erken yaşta evliliğin ‘normal’ kabul edilmesi olduğunu belirten YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, “Toplumun bazı kesimlerinde erken yaşta evliliğin bir yaşam şekli olması, ‘Geç evlenen kızlar evde kalır’ gibi kalıplaşmış düşünceler, çocuk evliliği konusunda savaşmanın güç ve bir o kadar da gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Çocuk evliliklerinde görülen bu tip adetler nedeniyle toplumun henüz çocukken üzerine giydirdiği kalıplarla başa çıkamayan biricik evlatlarımızı kaybediyoruz” diye konuştu. Ataerkil yapının toplumda meşrulaştırmaya çalıştığı bu konunun kabul edilebilir hiçbir noktası olmadığının altını çizen YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, özel sektörün konuya eğilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Bugün, yaş itibariyle gelişimini tamamlamamış ve ayırt etme gücüne erişmemiş çocuklarımız, başlık parası, berdel, çocuk ticareti vb. pek çok nedenden dolayı rızası dışında evlendiriliyor. Henüz okuma çağında, akranlarıyla oynayacak yaştayken, kız çocuklarının evlendirilmesi, şiddet ve istismarı da beraberinde getiriyor. Erken yaşta evlendirilen çocukların çığlıkları yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Biz de bu algıyı değiştirmek, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere de katkı sağlamak amacıyla ‘Pembe Sandık Projesi’ni kurguladık. Proje kapsamında üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenciler arasında çocuk evliliğini konu alan tasarım yarışması başlattık. Eminiz ki birbirinden anlamlı afişler gelecek ve toplumun bu konuda duyarlılığının artmasına bir ölçü de olsa katkı sağlamış olacağız. Şimdiden üniversitelilerle çocuk haklarına dikkat çekecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”