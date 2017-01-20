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Personel için sağlık hizmeti

Pursaklar Belediyesi ile Doktor Bayram öztürk Hastanesi arasında yapılan protokol sonucu Başkan, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, çalışan personel, personelin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları sağlık hizmetlerinden indirimli bir şekilde yararlanacak.

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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk çetin, belediye personeline Pursaklar’da hizmet veren Dr. Bayram öztürk Hastanesi’nde indirimli sağlık hizmeti sağlayacak “Sağlık Hizmeti Sunumuna ilişkin Protokol”u onaylayarak sağlık alanındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Taraflarca hazırlanan anlaşma metinlerini Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk çetin ve Bayram öztürk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yüksel Yurttaş imzaladı.

BİR YIL BOYUNCA İNDİRİM

Anlaşmaya göre Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Pursaklar Belediyesi’nde çalışan bütün personel ve birinci derece yakınları, Dr. Bayram öztürk Hastanesi’ndeki sağlık hizmetlerinden bir yıl boyunca indirimli olarak yararlanabilecek. Belediye çalışanları TC nüfus cüzdanı ve Pursaklar Belediyesi personel kimlik kartını (Hizmet alımı ile çalışan personel ise bağlı olduğu müdürlükten resmi yazıyı) göstererek sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.  

TYB 

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