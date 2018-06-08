Peygamber efendimizin hatıraları ziyarete açıldı
Ankara Etnografya Müzesi koleksiyonlarında yer alan Sakal-ı Şerif, buhurdan, Kabe örtüsü, sıkıştırılmış Kabe toprağı ve benzer objeler, Ramazan ayı sebebiyle Temmuz’a kadar ziyarete açıldı.
Ankara Etnografya Müzesi’nde Ramazan ayı dolayısıyla ‘Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları Sergisi’ açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan sergide, Hz. Muhammed’e ait 6 Sakal-ı Şerif’le Osmanlı döneminde kullanılan el yazması Kur’an-ı Kerim ve dini içerikli objeler yer alıyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yapılanr açılışın ardından Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Özer, “Sergimizde 86 parça yer almaktadır. Peygamber efendimizin 6 adet Sakal-ı Şerifi farklı dönemlerde özel saklama kaplarında sergileniyor. Sergide ayrıca koleksiyonumuzda bulunan Kabe örtüleri yer alıyor. Bunun yanında sıkıştırılmış Kabe toprağı ve farklı zamanlarda kullanılmış el yazması Kur’an-ı Kerim de sergilenen eserler arasında. Bu eserlerin büyük çoğunluğu 19’uncu yüzyıl Osmanlı dönemi eserleri, bir tane 16’ncı yüzyıldan gelen Kur’an-ı Kerim var” dedi. ‘Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları’ sergisi, Temmuz ayına kadar her gün 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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