Peygamber efendimizin hatıraları ziyarete açıldı

Ankara Etnografya Müzesi’nde Ramazan ayı dolayısıyla ‘Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları Sergisi’ açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan sergide, Hz. Muhammed’e ait 6 Sakal-ı Şerif’le Osmanlı döneminde kullanılan el yazması Kur’an-ı Kerim ve dini içerikli objeler yer alıyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yapılanr açılışın ardından Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Özer, “Sergimizde 86 parça yer almaktadır. Peygamber efendimizin 6 adet Sakal-ı Şerifi farklı dönemlerde özel saklama kaplarında sergileniyor. Sergide ayrıca koleksiyonumuzda bulunan Kabe örtüleri yer alıyor. Bunun yanında sıkıştırılmış Kabe toprağı ve farklı zamanlarda kullanılmış el yazması Kur’an-ı Kerim de sergilenen eserler arasında. Bu eserlerin büyük çoğunluğu 19’uncu yüzyıl Osmanlı dönemi eserleri, bir tane 16’ncı yüzyıldan gelen Kur’an-ı Kerim var” dedi. ‘Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları’ sergisi, Temmuz ayına kadar her gün 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.