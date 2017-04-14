Piyasalar canlanacak

2016 yılı Haziran ayına kadar olan vergi, prim ve benzeri borçların daha önce yapılandırıldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle işleri bozulan esnafımız hem yapılandırılan borçlarını ödemede sorun yaşadı hem de bu tarihten sonraki borçlarını ödeyemedi. Yeni çıkacak olan kanunla hem geçmiş borçların hem de Haziran 2016 tarihinden Mart 2017 tarihine kadar olan borçların yapılandırılması sağlanacak” diye konuştu.

Yeni yapılandırmanın esnafa büyük bir nefes aldıracağını kaydeden Palandöken, “6736 sayılı Kanunda olduğu gibi yeni yapılandırma vergi, sosyal güvenlik primi ve trafik cezaları gibi kamuya olan tüm borçları kapsayacak. Milyonlarca kişinin bu kanunda yararlanması tahmin ediliyor. Bu da esnafı rahatlatacağı gibi piyasaların da canlanması-nı sağlayacak” sözlerine yer verdi.

REFERANDUM SONRASI

Yapılandırma Kanununun, referandum sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz ilk çıkacak kanunlardan biri olacağının altını çizen Palandöken, “Gerek beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması gerekse borçların yeniden yapılandırılması, ekonomiyi önemli ölçüde canlandıracak ve 2017 yılının büyüme hızını artıracak” şeklinde konuştu.