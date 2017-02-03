Polisten Kızılay’a kan desteği
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamaların ardından harekete geçerek iki günlük kan bağışı kampanyası başlattı.
Emniyet Müdürlüğü Kurum Tabipliği’nde kurulan alanda, Kızılay görevlilerinin verdikleri formu dolduran çok sayıda polis memuru bağışlarıyla kampanyaya destek oldu. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, kurulan alana gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunarak yarın ki ihtiyaçlarını şimdiden karşıladıklarını belirten Karaaslan, Ankara’da görevli tüm polis memurlarının kan vermeye çalışacaklarını ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.