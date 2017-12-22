Potanın Perileri 2. Lig’e çıktı

Potanın perilerinin bundan sonraki hedefi ise 2. Lig’de oynayacağı play-off maçları sonrasında 1. Lig’e yükselmek. Yaş ortalaması 18 olan Kahramankazan Belediyespor takımı, ligin en genç yaş ortalamasına sahip takımı olarak göze çarpıyor. Takımda bulunan 12 kadın basketbolcunun 8’i ise takımın altyapısından yetişti. Antrenör Mustafa Çebi yönetimindeki takım 1.Lig’e çıkabilmeyi hedefliyor. Kahramankazan Belediyespor’un da başkanı olan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Alt yapımızdan yetişen sporcularımızın ağırlıkta olduğu genç bir takımla mücadele ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyorum” dedi.