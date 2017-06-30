Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Potanın Perileri’nden Ertürk’e ziyaret

Türkiye şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi olan Kahramankazan U13 Kız Basketbol Takımı, Başman Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.  

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Ertürk, geçtiğimiz günlerde Samsun’da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından U13 kategorisinde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ikinci olan Kahramankazan U13 Kız Basketbol Takımı’nı ağırladı. Potanın Perileri’ni başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Ertürk, tüm sporcularla yakından ilgilendi. Ertürk, potanın perilerine altın ve çeşitli hediyeler takdim etti. Basketbolcu kızlar ise Başkan Ertürk’e, şampiyonada kazandıkları ikincilik kupasını ve madalyalarını hediye etti.  

Devleri dize getirdiler

Başkan Ertürk, U13 Kız Basketbol Takımı’nın şampiyonada Ankara’yı başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olmayı başardığını söyledi. Bu başarılarından dolayı sporcular ve antrenörler başta olmak üzere tüm takımı kutladığını ifade eden Ertürk, “Yavrularımız turnuva boyunca güçlü rakipleri karşısında alınlarının akıyla mücadele etti. Beşiktaş, Galatasaray gibi dev kulüpleri dize getirmeyi başardı. Başarılarının daim olmasını temenni ediyorum ve bu gururu bizlere yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.  Turnuva boyunca oynadığı basketbolla göz dolduran Kahramankazan Belediyespor, çeyrek finalde Galatarasay, yarı finalde Beşiktaş gibi dev rakipleri mağlup ettikten sonra, finalde ise Fenerbahçe’ye yenilerek Türkiye ikincisi olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA