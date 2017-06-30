Potanın Perileri’nden Ertürk’e ziyaret

Başkan Ertürk, geçtiğimiz günlerde Samsun’da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından U13 kategorisinde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ikinci olan Kahramankazan U13 Kız Basketbol Takımı’nı ağırladı. Potanın Perileri’ni başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Ertürk, tüm sporcularla yakından ilgilendi. Ertürk, potanın perilerine altın ve çeşitli hediyeler takdim etti. Basketbolcu kızlar ise Başkan Ertürk’e, şampiyonada kazandıkları ikincilik kupasını ve madalyalarını hediye etti.

Devleri dize getirdiler

Başkan Ertürk, U13 Kız Basketbol Takımı’nın şampiyonada Ankara’yı başarıyla temsil ederek, Türkiye ikincisi olmayı başardığını söyledi. Bu başarılarından dolayı sporcular ve antrenörler başta olmak üzere tüm takımı kutladığını ifade eden Ertürk, “Yavrularımız turnuva boyunca güçlü rakipleri karşısında alınlarının akıyla mücadele etti. Beşiktaş, Galatasaray gibi dev kulüpleri dize getirmeyi başardı. Başarılarının daim olmasını temenni ediyorum ve bu gururu bizlere yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Turnuva boyunca oynadığı basketbolla göz dolduran Kahramankazan Belediyespor, çeyrek finalde Galatarasay, yarı finalde Beşiktaş gibi dev rakipleri mağlup ettikten sonra, finalde ise Fenerbahçe’ye yenilerek Türkiye ikincisi olmuştu.