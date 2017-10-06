PTT’ye ‘Altın Pul’ ödülü

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından bu yıl ‘Kaleler’ temasıyla düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasına katılan PTT A.Ş, üzerinde Kars Kalesi görselinin yer aldığı pulla birinciliği elde etti.

Yarışmanın ‘Çevrimiçi (İnternet Oylaması)’ kategorisinde en fazla oyu alarak ‘Altın Pul’ ödülünün sahibi olan PTT A.Ş., ülkemize büyük bir gurur yaşattı. En iyi Avrupa pulunu belirlemek için yapılan oylamada ‘Gümüş Pul’ ödülünü Polonya, ‘Bronz Pul’ ödülünü ise Moldova kazandı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında elde edilen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Şirketimiz, bu yılki ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında internet oylaması birincisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. PTT ailesi olarak, ülkemizi yarışmada en iyi şekilde temsil etmekten ve ‘Altın Pul’ ödülünü almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

58 ÜLKE KATILDI

PTT A.Ş.’nin 1993’te üye olduğu PostEurop, Avrupa’nın en iyi anma pulunu tespit etmek amacıyla 2002’den bu yana “En İyi Avrupa Pulu” yarışması düzenliyor. Yarışmanın 2017 yılındaki konusu “Kaleler” olarak belirlendi. PTT A.Ş. yarışmaya Boray Yenipazar tarafından el çizimi tekniği ile hazırlanan ‘Kars Kalesi’ görselli pulla katıldı.