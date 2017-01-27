Pul Müzesi’nde drama

İl Millî Eğitim Müdür yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Çankaya İlçe Şube Müdürü Methi Çelik, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi İdarecileri Fatma Öksüzoğlu, Damla Anter Tikriti, Selvihan Toraman, Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe Dilâ Karakaya ve 20 Meclis üyesi ile birlikte “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında nesnelerle öğrenme ve Çocuk Dostu Mekânlar Oluşturma” kazanımlarını içeren etkinlikte buluştu.

PUL İLE İLETİŞİM ANLATILDI

PTT Pul Müzesi’nde gerçekleşen etkinlikte Çankaya İlçe Koordinatörlerinden Selda Doğan okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen drama ile eğitimde coşku dolu anlar yaşadılar.

Müze Müdürü Funda Habipoğlu ve diğer görevliler ise pul ve iletişim konusunda bilgiler verdi.