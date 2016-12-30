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Pursaklar 2016’yı dolu dolu geçirdi

Eğitimden kültüre, spordan sağlığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi 2016 yılını dolu dolu geçirdi.

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Yeni yol, kaldırım, asfalt, park yapımının yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilikte önemli çalışmalar yapan Pursaklar Belediyesi, 2016’da 7 büyük projenin de temelini attı. Belediye Hizmet Binası, Yüzme Havuzu, Kültür Merkezi, kreşler, camii ve sosyal tesis, spor salonu, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi önemli projelerin temelini atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “2016’da temelini attığımız projelerimiz ilçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. 15 Temmuz hain işgal girişimine rağmen yatırımlarımız ve hizmetlerimiz hamdolsun sekteye uğramadı” dedi. “15 Temmuz hain işgal girişimini unutturmayacağız diyen” Başkan Çetin şu değerlendirmeleri yaptı: “Pursaklar Belediyesi olarak hemşerilerimizin ne ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Hamdolsun 2016 yılı verimli geçti. Projelerimizin bir kısmını tamamladık bir kısmını da 2017’de tamamlayıp hizmete açacağız. İnşallah 2017 yılı ülkemiz ve insanlık için huzur dolu olur. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

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