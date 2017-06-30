Pursaklar Belediyesi hizmet binası yükseliyor

Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında kollar sıvandı ve inşaat başladı. 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası soğuk kış mevsimine hızla yükseliyor. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek.

Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan Belediye Hizmet Binası’nın 2018 yılı Aralık ayının sonuna tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. İnşaat hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi: “Belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. İlçemiz hızla büyüyor, nüfusumuz artıyor. Belediye birimlerimiz farklı noktalarda hizmet veriyor. İstiyoruz ki hepsini bir araya toplayarak hizmet verip, hemşerilerimizin işini kolaylaştıralım. Hemşerilerimiz tek bir binada bütün işlerini halledebilsinler. Çalışmalar çok iyi durumda. İşçi kardeşlerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. İnşallah öngörülen süreden daha önce tamamlanacak. Bu güzel binamızı hep birlikte hemşerilerimizin hizmetine sunacağız”

Belediyenin birimleri tek merkezde olacak

10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binasında; belediyenin tüm müdürlükleri ile encümen ve meclis toplantı-grup odaları, 160 kişilik konferans salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark ve büyük bir arşiv yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları esas alınarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla devam ediyor. 2018 sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.