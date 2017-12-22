Pursaklar’da 62 hafız daha icazet aldı
Pursaklar'da hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet alan 62 gencin sertifika merasimine katılan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Ankara’nın en genç ilçesi olmamıza rağmen en fazla hafız yetiştiren ilçe olduk” dedi.
Hafızlığın önemini de değinen Başkan Çetin, “Genç yavrularımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu günleri gösteren Rabbime hamd ediyoruz” diye konuştu. Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise hafızları tebrik edip, “Geçen sene 4-6 yaş arasında eğitim gören 2 bin 700 Kur’an kursu öğrencimiz vardı. Bu sene 11 bin öğrencimiz var. Emek veren bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.
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