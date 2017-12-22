Pursaklar’da 62 hafız daha icazet aldı

Hafızlığın önemini de değinen Başkan Çetin, “Genç yavrularımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu günleri gösteren Rabbime hamd ediyoruz” diye konuştu. Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise hafızları tebrik edip, “Geçen sene 4-6 yaş arasında eğitim gören 2 bin 700 Kur’an kursu öğrencimiz vardı. Bu sene 11 bin öğrencimiz var. Emek veren bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.