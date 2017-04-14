Pursaklar’da ağaç dikme seferberliği

Ağaç dikimine Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve içerisinde toplam bin 500 metre bisiklet yolu, spor aletleri, kamelyalar bulunan Karabağ Parkına 600 ladin ağacı 100 de boylu ağaç dikildi. Gelecek için bir fidan da sen dik programına AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Jülide Sarıeroğlu, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Törende açış konuşması yapan Başkan Çetin “İki devlet tek millet olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağı güçlendirmek için, 20 gün gibi kısa bir sürede yapımını tamamladığımız bu parkımıza Karabağ adını veriyoruz. Bugün 600 ladin ağacı ve 100 adet de boylu ağacı toprakla buluşturuyoruz. Yakın bir zamanda parkımızın da açılışını yapacağız” dedi.