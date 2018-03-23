Pursaklar'da giysi kumbarası

Yeni uygulamaya konan kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası ile geri dönüşüme kazandırılacak olan giysiler ve ayakkabıların gelirleri omurilik hastaları ile kas hastalarına bağışlanacak. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’de toplam 34 noktaya yerleştirilen kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası vatandaştan da takdir gördü. Belediye Başkanı Selçuk Çetin paylaşmanın önemini belirterek, “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek hepimiz için önemlidir. Paylaşma güzeldir çünkü bizlerin fazlası başkalarının eksiği olabilir. Bu kumbaralarımızda toplanan giyişi ve ayakkabıların geri dönüşümünden elde edilen gelirler omurilik ve kas hastalarına bağışlanacak. Böyle güzel işlere vesile olmak hem bizi hem de hemşerilerimizi mutlu ediyor” dedi.