Pursaklar’da kediler podyuma çıkacak

Pursaklar Belediyesi, hem Ankara ile özdeşleşen Ankara Kedisi’nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla altı yıldır Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenliyor. İki yıldır da uluslararası festival haline gelen yarışma 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde yapılacak. Festivalin birinci günü açılış, fotoğraf yarışması ve yemek yarışması yapılacak. İkinci gün Uluslararası Pursaklar Kedi Yarışması ve Şecere Değerlendirmesi, kedi showlar, fotoğraf sergisi, konser ve halk dansları olacak. Üçüncü günde ise yarışmaya katılma hakkı elde eden kediler podyumda yürüyüp dereceye girenler belirlenerek ödül töreni gerçekleştirilecek. Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali’nde dereceye giren kedi sahipleri para ile ödüllendirilirken, kediler de mama kazanacak.