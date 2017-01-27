Pursaklar’ın tasarımcı kadınları

Pursaklar Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli branşlarda açılan ücretsiz kurslar arasında yer alan Giyim ve Aksesuar Tasarım Kursu için Hüma Sultan Hanım Evinde bir sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 20 kursiyer MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Hüma Sultan Hanım Evinde geçen yıl açılan Giyim ve Aksesuar Tasarım Kursu, bayanlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Aksesuar, eski materyalleri değerlendirme, basit dikim teknikleri ve giyim dallarında eğitim veren kursta hanımlar yeteneklerini geliştirip yeni bir meslek edindi. Kursta eski giyim eşyalarından yeni tasarımlar oluşturan kadınlar, farklı materyalleri giyim, ev ve süs eşyasına dönüştürme teknikleri de öğrenmiş oldu.