Rant yerine sermaye üretimine yöneleceğiz

İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu (İÇGİAF) Başkanı Fatma Semiz ve beraberindeki Yönetim kurulu Üyeleri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ankara ve bölge ekonomisinin ele alındığı toplantıda Semiz, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı tüm olumsuz koşullara rağmen bugün ekonomisi ile dünyanın saygısını kazanan bir ülke konumuna geldiğini kaydetti. Semiz, “İÇGİAF olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefindeyiz. Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. ATO bu konuda çok önem verdiğimiz ve beraber çalışma yapmak istediğimiz büyük bir yapı” diye konuştu.

DİALOG İÇİNDE OLACAĞIZ

ATO Başkanı Baran, İÇGİAF Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. İÇGİAF’ın Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Baran, “İÇGİAF ile yakın temas ve diyalog içinde olacağız” dedi. ATO Başkanı Baran sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine hazır olduklarını belirterek, “Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza kapımız açık” diye konuştu. Türk ekonomisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Baran,” Türkiye ekonomisi bir bir gerçekleşen reform paketleri ile gelişiyor, güçleniyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dijital dönüşümü gerçekleştirecek güçteyiz. Bu dönüşümden sonra, Türkiye artık Rant ekonomisi yerine, sermaye üretime yönlenecek” dedi.