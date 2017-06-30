Resul Dindar ödül çoşkusu için Ankara’ya geliyor

Ankara siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile Haber Ankara okuyucularının katılacağı gece 13 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak.

Törenin düzenleneceği mekan olan Wonders’ta düzenlenen yemekte bir araya gelen sponsor firma yöneticileri, tören ve program hakkında istişarelerde bulundular. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemeğe, törenin sponsor firmaları Kebir Süt, , Enva Mühendislik, Mekan Restoran, Meva Şehir, Wonders, Okyanus Kolejleri, Ihlamur Konağı Huzur Evi, Farikon Yapı, Saygı Eğitim Okulları, Ford ‘’Ankara’nın Parlayan 5 Yıldızı’’ ve Beypazarı Maden Suyu yöneticileri katıldı. Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Volkan Memduh Gültekin, sponsor firma yöneticilere teşekkür ederek, “Biz bu tören ile her şeyden önce ‘Ankaralılık’ bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yerel bilincin artması, bu şehre yapılan hizmetlerin önemli olduğunu vurgulamak için çalışıyoruz’’ dedi.

DİNDAR RESİTAL SUNACAK

Yaklaşık 500 davetlinin katılacağı geceye, geçtiğimiz hafta yeni albümü Aşk-ı Meşk ile müzik listelerine yine hızlı bir giriş yapan ünlü sanatçı Resul Dindar şarkılarıyla renk katacak. Dindar, özel törene katılacak konukların kulaklarının pasını silecek. Törende ayrıca Saygı Engelsiz Kalpler Mehter Takımı ve Ankara Kulübü Seymenleri de gösteri sunacak.