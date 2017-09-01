‘Rotayı teknoloji belirliyor’

Sektörün geleceğinin dijital dünyadan geçeceğini kaydeden Arslan Sigorta İş Geliştirme Müdürü Murat Kılıç, “Ana akım teknolojiler sigortacılık sektörünün geleceğinin rotasını belirliyor” dedi.

Sigortacılık alanında kapsamlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Arslan Sigorta’nın İş Geliştirme Müdürü Murat Kılıç Türkiye’de sigortacılık sektöründe teknolojinin etkilerini değerlendirdi. Dünyada başlatılan çeşitli teknolojik akımların tüm sektörleri olduğu gibi sigortacılığı da yakından etkilediğine dikkat çeken Kılıç, “Sigortacılık sektörü doğası gereği yavaş hareket eden bir sektördür. Özellikle son dönemlerde alternatiflerin ve rekabetin artması, ürün ve hizmetlerde doygunluk, müşteri beklentilerinin yükselmesi gibi pek çok neden biz sigortacıları teknoloji alanında daha atak kararlar almaya yöneltti ” dedi.

Marka kimliği ve müşteri etkileşimi açışından sosyal medyanın sahip olduğu önemli işleve değinen Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Marka kimliğinin öne çıkması açısından sosyal medya platformları büyük bir işleve sahip. Markaların ve işletmelerin bugün müşteri karşısındaki avantajı da aynı şekilde sosyal medyayı etkin kullanma güçleriyle ilintili. Biz sigortacılar ve sektörümüz, bugün sosyal medyayı müşterileriyle bir temas noktası olarak kullanıyoruz.”