Hayata geçirilen projeler sayesinde ilk aşamada 100 bine yakın Iraklının sağlık turizmi için Türkiye’ye gelmesi beklenirken, turizmciler de önümüzdeki dönem için umutlu konuşuyor. Sağlık turizminin canlandırılması konusunda Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ve Trabzon Halk Sağlığı Derneği’nin koordinasyonuyla hayata geçirilen “Sağlığınız Dost Ellerde… Türkiye Yanı Başınızda” projesi, düzenlenen tanıtım toplantısıyla Ankara’dan başlatıldı. Proje kapsamında Irak’tan gelen 36 doktor, turizmci ve medya temsilcisi 5 gün boyunca Ankara, Afyon, Denizli ve İstanbul’da sağlık merkezlerinde inceleme gezileri yapacak.

ÇAĞDAŞ KALİTELİ HİZMET

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Trabzon Halk Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Topbaş, Türkiye’deki sağlık hizmetlerini, dost ülke Irak’la tanıştırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin Ortadoğu, Asya, Avrupa ve hatta dünyanın sağlık alanındaki marka ülkelerinden biri olduğunu belirten Topbaş, “Çağdaş, kaliteli, teknolojik, ekonomik ve etik bir sağlık hizmeti anlayışımız var. Bundan Irak’taki gönüldaşlarımız neden yararlanamasın? Irak’ta çok ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle dost elimizi uzatmak istedik ve sizleri davet ettik” dedi. TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin ise Türkiye’nin uluslararası tedavi merkezlerinin başında geldiğini ifade ederek, ülkemizde birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60’a varan oranlarda daha uygun fiyatlarda tedavi imkanı sunulduğunu söyledi. Iraklı misafirler, programın ardından Ankara’da bazı hastanelerde incelemelerde bulunarak, sağlık alanında sunulan hizmetler hakkında bilgiler aldı.