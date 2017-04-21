Sağlıklı Yaşama Uzanan Eller projesi

Bu proje kapsamında Sağlık Hizmetleri alanında öğrenim gören 10. ve 11. Sınıf öğrencileri Mamak İlçesinde mültecilerin yoğun olarak bulunduğu dört okulda mülteci öğrenci ve ailelerine hijyen, aile planlaması ve çocuk sağlığı ile beslenme konularında eğitim verecek. Bu proje ile mülteci öğrenci ve aileleri belirtilen konularda öğrenci ve velilerde sağlık bilinci oluşturulması yoluyla hem kişisel hem de toplum sağlığının korunması ayrıca projede görev alan öğrencilerin de eğitilen değil eğiten olmaları, sorumluk alarak özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI

Projenin açılışı Emine Rasim Özkaya İlkokulunda Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY ve İl Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü’nün katıldığı bir programda gerçekleşti. Açılışta konuşan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney “Bu proje ile ülkemize zorunlu olarak gelen mülteci kardeşlerimizin sağlıklı yaşamalarına bir katkı sağlanacağını ve bu durumun toplum sağlığına olumlu etkileri olacak” dedi.

Sağlıklı Yaşama Uzanan Eller Yenilikçi Öğretmen Projesinin benzer projelere de örnek teşkil edeceğini umduğunu belirten Rahmi Güney, projede emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.