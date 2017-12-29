Şair ve Yazarlar Evi’nde Okuma Şenliği
Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası’na kazandırılan Şair ve Yazarlar Evi, ziyaretçilerinden tam not aldı.
Edebiyat dünyasına soluk kazandıran Şair ve Yazarlar Evi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türk Edebiyatı’nın nabzını tutan müze, kapılarını öğrenciler için açtı. Şair ve Yazarlar Evi, okuma alışkanlığı kazanılması için Bilim Sanat Merkezi ile birlikte Okuma Projesi’ni hayata geçirdi. Okuma Projesi kapsamında önce okullar belirlendi. Belirlenen bu okullardan yaklaşık 100 öğrenci, Şair ve Yazarlar Evi Müzesi’nin yolunu tuttu. Şair ve Yazar Mehmet Atilla Maraş ile birlikte müzeyi gezen lise ve üniversite öğrencileri, edebi sohbetlere tanıklık etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.