Şair ve Yazarlar Evi’nde Okuma Şenliği

Edebiyat dünyasına soluk kazandıran Şair ve Yazarlar Evi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türk Edebiyatı’nın nabzını tutan müze, kapılarını öğrenciler için açtı. Şair ve Yazarlar Evi, okuma alışkanlığı kazanılması için Bilim Sanat Merkezi ile birlikte Okuma Projesi’ni hayata geçirdi. Okuma Projesi kapsamında önce okullar belirlendi. Belirlenen bu okullardan yaklaşık 100 öğrenci, Şair ve Yazarlar Evi Müzesi’nin yolunu tuttu. Şair ve Yazar Mehmet Atilla Maraş ile birlikte müzeyi gezen lise ve üniversite öğrencileri, edebi sohbetlere tanıklık etti.