Saküder’in sergisi’nde Karakuş imzası
Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin 6. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi’ne katılan Ressam Dilek Karakuş’un eserleri büyük ilgi gördü.
Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) kuruluşunun 12’nci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. SAKÜDER’in,12’nci yılında düzenlediği 6. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı ve 2017 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri ödül töreni Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Alper Taşdelen’in hizmete açtığı ve geçtiğimiz hafta sona eren ‘Peyzaj, doğa ve özel tasarım’ adlı sergide 120 eser sergilendi. Sergiye yağlıboya çalışmaları ve çalışmalarıyla katılan Ressam Dilek Karakuş, sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.
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