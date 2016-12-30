Şampiyon Akgül Kariyer Koleji’nde

Başarılı sporcu kişisel ve spor hayatından bahsederken hayatta başarılı olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğini, önce hedef koyup daha sonrada o hedefe inanmak ve pes etmeden azimle çalışmak gerektiğini söyledi. Taha Akgül, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilere de her alandaki başarının sırrının çok okumaktan geçtiğini ve zamanın iyi programlanmasıyla istenilen hedefe varılabileceğini ifade eden Akgül, çok okuyarak ufkun ve hayal gücünün genişletebileceğini belirti. Konuşmasında ailelere de seslenen Şampiyon, spor yapmanın akademik başarıya bir engel olmadığını, aksine olumlu anlamda etkisi olacağını kendisinden örnekleyerek açıkladı. Üniversite sınavları döneminde Sivas'ta bulunan milli sporcu, sözel alanda Sivas 6. ve Türkiye 500. olduğunu belirterek, disiplinli çalışarak hem akademik alanda hem de yeteneğiniz bulunan diğer alanlarda başarılı olunabilineceğini söyledi