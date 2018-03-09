Şampiyon küçük güreşçilerle buluştu

Kayaalp ve Ertürk, Kahramankazan’daki minik güreşçilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Misafirini çiçekle karşılayan Ertürk, güreş alanında uluslararası arenada Türkiye’ye yaşattığı başarılar nedeniyle tüm Kahramankazan ve Ankara halkı adına, Kayaalp’e şükranlarını sunduğunu belirtti. Başkan Ertürk, şampiyon güreşçiye el ile dokunmuş ipek bir Türk Bayrağı hediye etti.

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Kayaalp daha sonra Kahramankazan Belediyespor’un minik güreşçileriyle bir araya geldi. Minik güreşçilerle yakından ilgilenen Kayaalp, onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Ertürk ve Kayaalp daha sonra minik güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Ertürk ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, görüşme kapsamında Kahramankazan’da spor alanındaki yatırımlar ve sportif faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Kahramankazan Belediyespor’un küçük güreşçileriyle bir araya geldi.