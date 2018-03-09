Sanayi esnafının derdini dinledi

Vatandaşın ne dediğini özenle takip eden Başkan Ercan, gerek halk günleri gerekse esnaf gezileriyle talep ve önerileri yerinde dinliyor. Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Sincan sanayi sitesi oldu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Ercan, merak edilen soruları da cevapladı. Başkan Ercan, Sanayi esnafının ekonominin bel kemiği olduğunu ifade etti. Başkan Ercan, “Sanayi bir toplumun gelişmesinde ilerlemesinde en önemli kıstastır. Toprak için su ne ise ekonomi ve gelişmişlik için de sanayi odur. Bu yüzden sizlerin talepleri bizler için değerlidir. İmkanlarımız ölçüsünde sizlerle bir araya gelmeye ve sorunları el ele çözmeye gayret ediyoruz. İlçemizin ve esnafımızın gelişmesi, büyümesi için birlik ve beraberlik çok önemli. Bu anlamda bizler her zaman esnafımızın yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz” dedi.