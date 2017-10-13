Saray Mahallesi’ne iki yatırım daha

Saray Mahallesinde inşaatı başlayan Düğün Salonu ve Eğitim Kültür Yurt Binası bölgenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek.

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kültür ve Yurt Binası ile düğün ve kınalarda kullanılmak üzere hazırlanan Sosyal Tesis Binasının inşaatı başladı. Zemin ve üç kat olarak toplamda 5 kat olarak inşa edilen Eğitim Kültür ve Yurt Binasının temeli atılarak beton atma çalışmaları başladı. İçerisinde asansörü bulunan tesiste çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alacak. Selçuklu Türk mimarisine göre tasarlanan projenin Haziran 2018’de tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Pursaklar’da yatırımların devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Hemşerilerimize hizmet etmeye, ilçemizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bu projelerimizi de en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.