Savaşın acıları Halep evinde

Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, "Halep'te Birkaç Dakika" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Suriye'de yaşanan iç savaştaki tahribatı gözler önüne sermek için temsili ev yaptı ve iç duvarlarına iç savaşta yaşananların anlatıldığı fotoğraflar astı, bazı ev eşyaları koydu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, burada yaptığı konuşmada, "Keçiören'de, Suriye ve Irak'tan gelen Türkmen kardeşlerimiz var. Hepsine sahip çıkmaya ve ulaşmaya dikkat ediyoruz. Ancak sınırın ötesinde de insanlar dramın içerisindeler. Sınırın ötesindeki dram birkaç dakika da olsa yaşatılmaya ve vatandaşlarımızın ilgisine sunulmaya çalışıldı" dedi.

SORUNLAR CANLANDIRILDI

TÜGVA Keçiören Şube Başkanı Yusuf İslam Ak ise savaştan kaçan Suriyelilerin karşılaştığı birincil problemin geçimlerini temin etmek olduğunu belirterek, "O coğrafyanın şartlarını, karşılaşılan zorlukları resmedebilmek adına, oraların imkanlarını kendi insanlarımıza daha net aktarabilmek için küçük bir Halep evi inşa ettik. Bu projeyle, ülkemize sığınmış olan ve dönecekleri günün hayaliyle yaşayan Suriyeliler'in ne şartlarda buraya geldiklerini ve döndüklerinde kendilerini neyin beklediğini canlandırmak istedik" dedi.