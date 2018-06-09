Şehit babaya keman resitali

Okulun yetenekli ve müzik sevdalısı 186 öğrencisi, müzik öğretmeni Senem Eskioğlu eşliğinde bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri muhteşem bir konser ile sergiledi. Türk Japon Kültür Vakfı Konferans Salonu’ndaki konserde öğrencilerin gösterileri sık sık alkışlarla kesildi. Öğrencilerinin başarısında pay sahibi olan müzik öğretmeni Senem Eskioğlu, düzenlenen gece için emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eti. Öğrencilerinin başarısı ile gurur duyduğunu dile getiren, Eskioğlu, “Bir yıllık emek böyle bir gece ile zirve yaptı, tüm öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da başarılı müzisyenler olup, daha güzel başarılara imza atarlar” diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’da şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın kızı Elif Naz, kemanda solo ve koro gösterisi ile gönülleri fethetti. Elif Naz’ın şehit babasının slayt görüntüsü eşliğinde sunduğu resital sırasında duygulu anlar yaşandı. Yüreğinde burukluk yaşayan Elif Naz Albayrak, başarılı keman performansı ile izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu.

SERRA’NIN MADALYA SEVİNCİ

Okul öğrencilerinden Serra Şişman, jimnastikte Türkiye ikinciliği madalya sevincini okul arkadaşları ile paylaştı. Geceye katılan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Serra Şişman’a madalyasını taktı ve başarı dileklerinde bulundu. Serra da güzel bir gösteri ile hafta sonu yapılacak Jimnastik Milli Takım seçmelerinde başarılı olacağının sinyalini verdi. Gecede ayrıca 4 yaştan 16 yaşa kadar birbirinden yetenekli öğrencilerinin sergilediği çeşitli sanatsal etkinlikler de izleyiciler tarafından büyük bir keyifle izlenerek, dakikalarca alkışlandı.