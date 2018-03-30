Şehitlerin isimleri fidanlarda yaşayacak

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve bütün güvenlik güçlerinin aziz hatıralarının sonsuza kadar yaşatılması için hatıra ormanı oluşturuldu. Ağaç dikim törenine Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Özel Harekat Polisleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hatıra Ormanı ağaç dikim töreninde öğrenciler Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile birlikte Afrin’de şehit düşen askerlerin adını yaşatmak için diktikleri ağaçlara, şehitlerin künyelerini astı. Programda Gölbaşı Sevgi Çiçeği İlköğretim Okulu, Şehit Bülent Göçer İlköğretim Okulu, TOKİ Anaokulu ve diğer anaokullarından oluşan 250 öğrenciye ‘Hatıra Ormanı Sertifikası’ dağıtıldı. Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Bugün burada anaokulu öğrencilerimizle şehitlerimizin adlarını aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağız. Yavrularımız bu vesile ile hem yeşille buluşacaklar hem de vatan sevgileri pekişecektir” diye konuştu.