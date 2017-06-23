Şeker Bayramınız acı geçmesin

SIK SIK MOLA VERMEYİ İHMAL ETMEYİN

Geçtiğimiz yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 135 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Apaydın, “Vatandaşlarımız bayram seyahatlerini olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapmalı, karayollarında trafik kurallarına daha çok önem vermelidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmeli” diye konuştu.

Vatandaşları bayram trafiğinde daha dikkatli olmaları için uyaran Apaydın, “Ramazan Bayramı’nın yaz aylarına gelmesiyle trafikte iki kat daha dikkatli olunmalıdır. Yağışlı ve sıcak havalara ülke genelinde dikkat edilmeli” diyerek, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

TOPLU TAŞIMA KULLANIN

“Yağışlı havalarda direksiyon hakimiyetine oldukça dikkat edilmelidir. Aşırı sıcak havalarda ise asfalt erimesi gibi durumlarla karşılaşılabilir ya da yol yapım çalışmalarına denk gelinebilir. Bayram seyahetleri olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapılmalıdır. Yolculuk esnasında en fazla iki saatte bir mola verilmelidir.

Oruçluyken kan şekerinin düşmesinden dolayı refleksler zayıflayabiliyor. Bu sebeple 15 dakikalık bir mola belki de olası bir kazayı engeller. Şeker bayramınızı acı şekilde noktalamayın. Trafik kurallarına uymak, aracın yazlık bakımlarını yaptırmak, emniyet kemeri takmak, uyarı levhalarını takip etmek gibi davranışlar bayramınızın acı kazalarla geçmesini engeller.”