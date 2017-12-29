Sektörün ilk gross marketi Giyim Gros açıldı
Hazır giyim sektöründe Ankara’nın köklü firmalarından Giyim Dünyası’nın yeni markası olan Giyim Gross’u hizmete açtı.
6 bin metrekarelik 4 katlı dev mağaza elit konsepti ve mimari dekorasyonuyla dikkatleri üzerine topladı. Kadın, erkek, çocuk ve bebek, ayakkabı-çanta ve aksesuar çeşitleri ile zengin bir ürün yelpazesi sunan Giyim Gross açılışa özel fiyatlarını yoğun talepten dolayı ay sonuna kadar sürdürecek. Soğuk kış mevsiminde Ankaralıların içini ısıtacak fiyatlarla kampanyasını ay sonuna kadar uzatan Giyim Gross şimdiden Ankaralılar’ın vazgeçilmez alışveriş adresi oldu.
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