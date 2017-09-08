Şentepelilerden Yaşar’a teşekkür ziyareti

Bölgede yeni yatırımların inşaatları hızla yükselirken Şentepe Sondurak esnaf ve gençleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Şentepe’nin hiç olmadığı kadar hizmet aldığını ifade eden mahalle sakinleri “Yatırımlar sayesinde bölgeye canlılık geldi. İşlerimiz de arttı. Şentepe’miz sayenizde daha yaşanabilir bir yer oldu” sözleriyle Yaşar’a teşekkür plaketi verdi. Mahalle sakinlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar, YENİMEK kurs Merkezi’nden İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’ne, pazaryerlerinden, sağlık ocağına, spor komplekslerinden olimpik yüzme havuzlarına, parklarına, asfalt, bordür, kaldırımlarına kadar Şentepelilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların büyük bir kısmının bittiğini söyledi. 5 bin 325 metrekarelik inşaat alanına sahip Barıştepe Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Yaşar“Tesisimizde, yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra aktif -pasif spor salonu, bay-bayan hamam, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi ve düğün salonu ve mescit yer alacak. 7’den 70’e herkesin aradığını bulacağı tesis, tamamlandığında bölgenin sosyal hayatına renk katacak” dedi.