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Sibel Can coşturdu

‘Yeni Aşkım’ albümüyle bu yaza damga vuran Sibel Can, Ege turnesi ve Harbiye Açıkhava konserinin ardından Panora Alışveriş Merkezi Amfi Tiyatrosu’nda unutulmaz bir geceye imza attı.

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Konser biletlerinin iki gün içerisinde tükendiği konserde, ünlü sanatçı klasikleşen Lale Devri, Begonvil gibi şarkılarının yanı sıra, yeni albümünden de ‘Senden Başka Kimsem Yok’, ‘Yeni Aşkım’, ‘Kuyu’ gibi kısa sürede sevilen eserlerini seslendirdi. Şıklığı ve zarafetiyle de göz dolduran Sibel Can’ın, şarkılarına yaklaşık 10 bin hep bir ağızdan eşlik eti.  
 

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