Sibel Can coşturdu

Konser biletlerinin iki gün içerisinde tükendiği konserde, ünlü sanatçı klasikleşen Lale Devri, Begonvil gibi şarkılarının yanı sıra, yeni albümünden de ‘Senden Başka Kimsem Yok’, ‘Yeni Aşkım’, ‘Kuyu’ gibi kısa sürede sevilen eserlerini seslendirdi. Şıklığı ve zarafetiyle de göz dolduran Sibel Can’ın, şarkılarına yaklaşık 10 bin hep bir ağızdan eşlik eti.