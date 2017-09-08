Şifa arayanların oteli

15 yıl önce Haymana’da kurulan Doktorun Oteli dünyanın sayılı termal tesislerinden biri oldu. Doktorun Oteli Genel Müdürü Ali Cenk Yorulmaz,”Otelimize dünyanın her yerinden rezervasyon yapılıyor. Özellikle kök hücre tedavisi, mezoterapi gibi uygulamalar için yoğun bir ilgi var. Bunun dışında eklem ve diz ağrıları, bel, boyun fıtığı olan hastalar da misafirlerimiz arasında ilk sırayı alıyor” dedi. İstanbul Üniversitesi, Atom Enerjisi Kurumu ve Hıfsızsıhha Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Haymana suyunun dünyanın en iyi suyu olduğu bilimsel olarak tescillendiğini kaydeden Yorulmaz, “Haymana termal suyu güzelleştiriyor ve gençleştiriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Yapılan detaylı bilimsel çalışmalar bu durumu tescilliyor. Haymana kaplıcasının ününün sınırları aştı. Dünyanın pek çok yerinden şifa arayan turistlerin Doktorun Oteli’ne geliyor. Özellikle son iki yıldır Avustralya’dan Haymana’ya gelen turist sayısında ciddi artış var. İnternet sayesinde varlığımızdan haberdar olarak otelimize gelen yabancı konuklarımız şifa bularak ve teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar. Her yabancı misafir, yeni misafirlerin önünü açıyor” dedi.