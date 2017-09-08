Sigorta sektörü daha da büyüyecek

Arslan Sigorta tam 33 yıldır sektöründe başarılara imza atmış bir kurum. Bugün şirketin başında bulunan Hakan Arslan 2. kuşak yönetici. Sigorta alanında her zaman ön planda olan şirket, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Sektörün bu önemli ismi bu hafta bize sigortacılık alanındaki gelişmeleri anlattı. Sigortanın duayen ismi Hakan Arslan ile sektörü konuştuk.

Size göre Sigortacılık sektörünün durumu nedir?

“Sigorta Denetleme Kurulu’nun yayımladığı rapora göre; sigorta şirketleri tarafından 2016 yılı içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89.9 trilyon lira teminat verildi. Bu üretim bir önceki yıla göre brüt olarak yüzde 30.4 ve reel olarak da yüzde 26.6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Sigorta şirketleri tarafından yıl içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89.9 trilyon lira teminat verilmesi dikkat çekti. 90 trilyon sınırına dayanan tutar gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYH) 35 katına denk geliyor ki bu da sigortacılığın ülkemiz ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için önemini ortaya koymaktadır.”

Bu büyümede neler etken oldu?

“Ekonomik koşullardaki iyileşmeler, yerli ve uluslararası sermayenin artan talebi ve mevcut büyüme potansiyeli dikkate alındığında, sigortacılık sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesini ve gelecekte ekonomik istikrara daha fazla katkıda bulunmasını bekliyoruz. Aynı şekilde, 2017 yılı başında yürürlüğe giren 45 yaş altı çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik dahil edilmesine ilişkin düzenleme ile birlikte bireysel emeklilik sistemindeki büyümenin de artarak devam etmesini sağlayacak.”

Yangın gibi riskler sonucu oluşan hasarlar aynı zamanda şirketlerin cirolarını düşürüyor, maliyetlerini artırıyor. Bu tür kayıpları “kâr kaybı” sigortasıyla karşılamak mümkün. Bu konuda neler yaşanıyor?

“Kâr kaybı sigortası şirketlerin kârlılığının sürekliliği açısından çok önemli.Bu sigortanın olası bir yangın veya inşaat-montaj, makine kırılması ve elektronik cihaz risklerini kapsayan mühendislik branşında yaşanabilecek kâr kayıplarını teminat altına alıyor. Daha açık bir dille kâr kaybı teminatıyla bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, yangın veya mühendislik sigorta sözleşmeleri kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen ya da tamamen durması nedeniyle oluşan kâr kayıpları, sigortacı tarafından teminat altına alınıyor. Sigorta şirketleri hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksamasının tamamen giderildiği ana kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kâr kaybından sorumlu oluyor. Kâr kaybı sigortası yaptıran şirketlerin özellikle bir sektörde yoğunlaştığını belirtmek çok mümkün değil. Ancak üretim ve enerji sektörlerinin öne çıktığını ifade edebiliriz. Genellikle büyük ölçekli şirketler ile yabancı ortaklı firmalar poliçe yaptırmayı tercih ediyor.”

Sigorta sektörünün en büyük eksiği nedir?

“Her yıl büyüyen teminat yapısıyla reel ekonominin önemli bir parçası haline gelen sigortacılık sektörü, ciddi ekonomik kayıplar yaratan, geniş kitleleri etkileyen felaketlerde devreye girerek üzerine düşenleri başarıyla yerine getiriyor. Türk sigorta sektörü gerek hizmet ve gerek ürün çeşitliliği açısından gelişmiş ülke piyasalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Bu piyasalardan en önemli farkı ise Türkiye’de maalesef sigorta bilincinin son derece düşük olması. Bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte Türk sigorta sektörünün büyüme anlamında ciddi bir ivme yakalayacağını söyleyebiliriz. Böylece dünyadaki ekonomik büyüklüğümüzle daha doğru orantılı bir sigortacılık hacmine ulaşmamız da daha mümkün hale gelecektir.”

Sektördeki dijitalleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz, bu sürecin neresinde olacaksınız?

“Yeni ekonomik koşullar, gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünya, birçok sektörde olduğu gibi sigorta şirketlerinin de iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Yeni dağıtım kanallarının oluşması, mevcut kanalların iş modellerinin ve şirketlerden beklentilerinin farklılaşması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin hızla değişmesi sigorta şirketlerini bu değişimin bir parçası olmaya zorunlu kılıyor. Bu noktada teknolojik altyapısına doğru yatırımları yapan şirketler, teknolojinin faydalarından yararlanarak sektörün ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm sunabiliyor. Eldeki bilginin doğru analiz edilmesinden karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar sağlıyor. Bu sayede yakalanan rekabet avantajı ise şirket performansının iyileştirilmesi ve hedeflere ulaşılmasında kritik rol oynuyor. Müşteri beklentileri ve dağıtım altyapısına doğru yatırımları yapan şirketler, teknolojinin faydalarından yararlanarak sektörün ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm sunabiliyor. Dijitalleşme konusunda yapılan araştırmalar, verimli ve yalın bir şekilde tasarlanmış süreçlere sahip şirketlerin kârlı bir şekilde büyüme hedeflerini tutturma şanslarının rakiplere oranla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Ek olarak toplam maliyet kalemlerini yüzde 10-15 oranlarında düşürebiliyorlar. Etkin işleyiş modeline sahip firmalar, kritik temas noktalarında kesintisiz hizmet sunarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını da artırıyor.”

İnsan kaynaklarının sigorta şirketinin karlılığındaki etkileri nelerdir?

“Günümüz serbest piyasa ekonomisinde kurumların sürdürülebilir rekabetçi yapılarını korumalarında sahip oldukları insan kaynakları sermayesi hayati önem taşıyor. Birçok sektör için ekipman ve teknoloji sahipliğinin rakiplerden ayırt edici bir faktör olmaktan çıktığını, insan kaynağının ön plana geçtiğini görüyoruz. Kurumları birbirinden farklı kılan, bunları etkin olarak kullanacak yeteneğe ve yetkinliğe sahip işgücünü temin etmek, geliştirmek ve tutmak. Bu nedenle özellikle sigorta gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların insan kaynakları politikaları şirket karlılığını doğrudan etkiliyor. Doğru insan kaynağının, doğru zamanda ve doğru yerde konumlandırılıyor olması, personelin eğitimine verilen önem ve iç iletişim faaliyetleri, kurumların öncelikle performansına daha sonra da karlılığına doğrudan olumlu etki yapıyor.”

ARSLAN SİGORTA’NIN HİZMET ALANLARI

“Arslan Sigorta, genç, vizyon sahibi ekibi ve yılların sigortacılık tecrübesiyle; Kaza Sigortası, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Mühendislik Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Seyahat Sigortası, Tarım Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Sorumluluk Sigortaları ve Hayvancılık Sigortaları konusunda hizmet vermektedir.”

ZORUNLU HEKİM SORUMLULUK SİGORTASINDA CİDDİ SIKINT VAR

Özellikle Arslan Sigorta’nın uzmanlaştığı bir alana girmek istiyoruz. Zorunlu Doktor Sorumluluk Sigortası. Bu sigorta türü hakkında bilgi verir misiniz?

“Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasi konusunda Arslan Sigorta gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Bugüne kadar tam 4000 poliçeyi yaşama geçirdik. Bu sigortanın kapsamı çok önemli. Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara, sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat veriliyor. Bu sigorta alanında ciddi sıkıntılar yaşanmakta ve çözüm üretilememektedir. Bu poliçenin yoğun olduğu 7. ve 8. aylardır. Sigorta şirketlerinin doktorlara açılan davaların sonuçlanmaması ve çok uzun zaman alması sigorta şirketlerinin de açılan davalar için muallak hasar bedeli ayırmasından dolayı bu branşta sigorta şirketleri police düzenlememeye başlamışlardır. Zorunlu Hekim Sigorta (ZHS) poliçelerinde teminatı belirleyende primi belirleyende devlet’tir. Oluşan hasarı da sigorta şirketleri ödediği için şirketler bu prim ile bu poliçeyi yapmak istememektedir. Hazine Müsteşarlığı sigorta primlerini arttırmadığı için Sigorta şirketleri de riskli branşlarda poliçeyi düzenlemiyor. Hazine Müsteşarlığı ile Sigorta şirketleri Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali Sorumluluk sigorta poliçesi primlerinde anlaşamaz ise önümüzdeki yıllarda trafik sigorta poliçelerinde yaşamakta olduğumuz sıkıntıları yaşayacağız ve konu çözümsüz bir noktaya gelecektir.”

ÇOK İYİ YETİŞMİŞ BİR EKİBİMİZ VAR

Performans artıran uygulamaların çalışanların ve onların aracılığıyla şirket performansına etkileri nelerdir?

“İnsana yatırım yapılması son derece önemli, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için çalışan motivasyonunu artırıcı uygulamaların kurum performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu açık. Biz de tamamen bu bilinçle oluşturduğumuz insan kaynakları stratejimizle çalışanlarımızın gelişimine ve motivasyonuna katkı sağlayacak birçok çalışma yürütüyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim açısından kendilerini besleme fırsatı bulan çalışanlarımızın hem kurumumuza bağlılıkları hem de motivasyonları artıyor, bunun da şirket performansımıza olumlu yansımalarını net bir şekilde görebiliyoruz.”

Arslan Sigorta’nın olmazsa olmazı nedir?

“Bir sigorta şirketinin olmazsa olmazı finansal gücü ve sürdürülebilirliğidir, çünkü biz sigortalılarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için varız. Şirket olarak hem sigortalılarımıza, hem iş ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuzu da ancak varlığımızı sürdürerek ve bunun içinde kar elde ederek yani finansal yapımızı güçlendirerek yerine getirebiliriz. Kar elde edebilmek için de hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de karlı olduğumuz branşlara yöneliyoruz. Bu branşlara yönelmek, şirket karlılığına getirdiği katkının yanında belli bir alanda uzmanlaşmayı, o ürüne ve onun dinamiklerine sonuna kadar hâkim olmayı da getiriyor.”

Sektörünüzde yer almak isteyen gençlere bir öneriniz var mı?

“Sektörün genç yöneticilerine her gün yeni şeyler öğrenmek için sürekli okuyup araştırmalarını, bugüne kadar yapılanları doğru kabul etmeyip ‘nasıl değiştirebilirim’i ve ‘ne elde edebilirim’i sorgulamalarını öneririm.”