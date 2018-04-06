Sigortacılardan tavan şikayeti

Zorunlu trafik sigortasında uygulanan tavan fiyatlarının sigorta şirketlerini arara uğrattığını vurgulayan Arslan, hem sigorta şirketlerini hem de vatandaşı dengeleyecek bir çözümün getirilmesi gerektiğini söyledi. Arslan, “Trafik sigortası sorunu, sektörün başka konulara eğilmesinin önüne geçiyor. Bu sorunla uğraşırken, sektör için önemli olan gelişmeleri kaçırıyoruz. Türk ekonomisi içinde önemli bir paya sahip olan sigortacılık sektörünün önünü açacak çalışmaların yapılması gerekir. Bazı düzenlemelerin hem sektör için hem de vatandaş için önem arz ediyor. Yapılan değişiklikle birlikte sisteme dahil olanların sayısı artmaya başladı. Düzenleme ayrıca vatandaşa da avantajlar getirecek. İki aylık cayma süresi 6 aya çıkarılacak ve bin liralık ek devlet katkısı da enflasyona göre yeniden değerlendirilecek” diye konuştu.