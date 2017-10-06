Sigortanın Arslan’ı Arslan Sigorta

Ankara merkezli Arslan Sigorta tam 33 yıldır sektöründe başarılara imza atmış bir kurum. Sigorta alanında her zaman ön planda olan şirket, yaptığı farklı çalışmalarla dikkatleri çekiyor. Şirketin iki önemli ismi Arslan Sigorta İş Geliştirme Müdürü Murat Kılıç ve Arslan Sigorta Risk Yönetimi Müdürü Haldun Sarı bu sayımızda bize firma çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

-Arslan Sigorta hangi alanlarda hizmet vermektedir?

Murat Kılıç: “Arslan Sigorta, genç, vizyon sahibi ekibi ve yılların sigortacılık tecrübesiyle; Kaza Sigortası, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Mühendislik Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Seyahat Sigortası, Tarım Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Sorumluluk Sigortaları ve Hayvancılık Sigortaları konusunda hizmet vermektedir.”

Sigorta sektörünün en büyük eksiği nedir?

Haldun Sarı: “Her yıl büyüyen teminat yapısıyla reel ekonominin önemli bir parçası haline gelen sigortacılık sektörü, ciddi ekonomik kayıplar yaratan, geniş kitleleri etkileyen felaketlerde devreye girerek üzerine düşenleri başarıyla yerine getiriyor. Türk sigorta sektörü gerek hizmet ve gerek ürün çeşitliliği açısından gelişmiş ülke piyasalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Bu piyasalardan en önemli farkı ise Türkiye’de maalesef sigorta bilincinin son derece düşük olması. Bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte Türk sigorta sektörünün büyüme anlamında ciddi bir ivme yakalayacağını söyleyebiliriz. Böylece dünyadaki ekonomik büyüklüğümüzle daha doğru orantılı bir sigortacılık hacmine ulaşmamız da daha mümkün hale gelecektir.”

BÜYÜME GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIK

-Size göre Sigortacılık sektörünün durumu nedir?

Murat Kılınç: “Sigorta Denetleme Kurulu’nun yayımladığı rapora göre; sigorta şirketleri tarafından 2016 yılı içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89,9 trilyon lira teminat verildi. Bu üretim bir önceki yıla göre brüt olarak yüzde 30.4 ve reel olarak da yüzde 26.6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Sigorta şirketleri tarafından yıl içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89,9 trilyon lira teminat verilmesi dikkat çekti. 90 trilyon sınırına dayanan tutar gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYH) 35 katına denk geliyor ki bu da sigortacılığın ülkemiz ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için önemini ortaya koymaktadır.”

-Sektörün büyümesinde neler etken oldu?

Haldun Sarı: “Ekonomik koşullardaki iyileşmeler, yerli ve uluslararası sermayenin artan talebi ve mevcut büyüme potansiyeli dikkate alındığında, sigortacılık sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesini ve gelecekte ekonomik istikrara daha fazla katkıda bulunmasını bekliyoruz. Aynı şekilde, 2017 yılı başında yürürlüğe giren 45 yaş altı çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik dahil edilmesine ilişkin düzenleme ile birlikte bireysel emeklilik sistemindeki büyümenin de artarak devam etmesini sağlayacak.”

SİGORTALIYA DA İŞ ORTAĞIMIZA KARŞI DA SORUMLULUKLARIMIZ VAR

-Arslan Sigorta’nın olmazsa olmazı nedir?

Murat Kılıç: “Bir sigorta şirketinin olmazsa olmazı finansal gücü ve sürdürülebilirliğidir, çünkü biz sigortalılarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için varız. Şirket olarak hem sigortalılarımıza, hem iş ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuzu da ancak varlığımızı sürdürerek ve bunun içinde kar elde ederek yani finansal yapımızı güçlendirerek yerine getirebiliriz. Kar elde edebilmek için de hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de karlı olduğumuz branşlara yöneliyoruz. Bu branşlara yönelmek, şirket karlılığına getirdiği katkının yanında belli bir alanda uzmanlaşmayı, o ürüne ve onun dinamiklerine sonuna kadar hâkim olmayı da getiriyor.”

-Sigorta Sektörüne gençlerin bakışı nedir?

Haldun Sarı: “Günümüzde sigortacılık sektörü geleceğin parlayan meslekleri arasında yer alıyor. Gelişim ve büyüme içinde olan bu sektörde kariyer yapmak isteyen gençler sigortacılığı uzun soluklu bir kariyer fırsatı olarak görmeliler. Geçmişte üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ilk olarak bankacılığı tercih ediyorlardı ancak artık sigorta sektöründeki potansiyeli görenler bu sektöre yönelmeye başladı. Sektörde iyi eğitimli ve dil bilen insan gücüne ihtiyaç var. Gençler bu sektörde kariyer yapma fırsatını yakalayabilirler.”