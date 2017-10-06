Sigortanın Arslan’ı Arslan Sigorta
Türkiye’de büyüme aşamasındaki sigortacılığın sıkıntılarını dile getiren Arslan Sigorta yöneticileri Murat Kılıç ve Haldun Sarı, “Bu eksikliğin giderilmesiyle Türk sigorta sektörü büyüme anlamında ciddi bir ivme yakalayacak. Böylece ekonomik büyüklüğümüzle orantılı bir sigortacılık hacmine ulaşacağız” diye konuştu.
Ankara merkezli Arslan Sigorta tam 33 yıldır sektöründe başarılara imza atmış bir kurum. Sigorta alanında her zaman ön planda olan şirket, yaptığı farklı çalışmalarla dikkatleri çekiyor. Şirketin iki önemli ismi Arslan Sigorta İş Geliştirme Müdürü Murat Kılıç ve Arslan Sigorta Risk Yönetimi Müdürü Haldun Sarı bu sayımızda bize firma çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.
-Arslan Sigorta hangi alanlarda hizmet vermektedir?
Murat Kılıç: “Arslan Sigorta, genç, vizyon sahibi ekibi ve yılların sigortacılık tecrübesiyle; Kaza Sigortası, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Mühendislik Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Seyahat Sigortası, Tarım Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Sorumluluk Sigortaları ve Hayvancılık Sigortaları konusunda hizmet vermektedir.”
Sigorta sektörünün en büyük eksiği nedir?
Haldun Sarı: “Her yıl büyüyen teminat yapısıyla reel ekonominin önemli bir parçası haline gelen sigortacılık sektörü, ciddi ekonomik kayıplar yaratan, geniş kitleleri etkileyen felaketlerde devreye girerek üzerine düşenleri başarıyla yerine getiriyor. Türk sigorta sektörü gerek hizmet ve gerek ürün çeşitliliği açısından gelişmiş ülke piyasalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Bu piyasalardan en önemli farkı ise Türkiye’de maalesef sigorta bilincinin son derece düşük olması. Bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte Türk sigorta sektörünün büyüme anlamında ciddi bir ivme yakalayacağını söyleyebiliriz. Böylece dünyadaki ekonomik büyüklüğümüzle daha doğru orantılı bir sigortacılık hacmine ulaşmamız da daha mümkün hale gelecektir.”
BÜYÜME GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIK
-Size göre Sigortacılık sektörünün durumu nedir?
Murat Kılınç: “Sigorta Denetleme Kurulu’nun yayımladığı rapora göre; sigorta şirketleri tarafından 2016 yılı içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89,9 trilyon lira teminat verildi. Bu üretim bir önceki yıla göre brüt olarak yüzde 30.4 ve reel olarak da yüzde 26.6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Sigorta şirketleri tarafından yıl içinde toplam 72 milyon poliçe tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89,9 trilyon lira teminat verilmesi dikkat çekti. 90 trilyon sınırına dayanan tutar gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYH) 35 katına denk geliyor ki bu da sigortacılığın ülkemiz ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için önemini ortaya koymaktadır.”
-Sektörün büyümesinde neler etken oldu?
Haldun Sarı: “Ekonomik koşullardaki iyileşmeler, yerli ve uluslararası sermayenin artan talebi ve mevcut büyüme potansiyeli dikkate alındığında, sigortacılık sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesini ve gelecekte ekonomik istikrara daha fazla katkıda bulunmasını bekliyoruz. Aynı şekilde, 2017 yılı başında yürürlüğe giren 45 yaş altı çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik dahil edilmesine ilişkin düzenleme ile birlikte bireysel emeklilik sistemindeki büyümenin de artarak devam etmesini sağlayacak.”
SİGORTALIYA DA İŞ ORTAĞIMIZA KARŞI DA SORUMLULUKLARIMIZ VAR
-Arslan Sigorta’nın olmazsa olmazı nedir?
Murat Kılıç: “Bir sigorta şirketinin olmazsa olmazı finansal gücü ve sürdürülebilirliğidir, çünkü biz sigortalılarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için varız. Şirket olarak hem sigortalılarımıza, hem iş ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuzu da ancak varlığımızı sürdürerek ve bunun içinde kar elde ederek yani finansal yapımızı güçlendirerek yerine getirebiliriz. Kar elde edebilmek için de hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de karlı olduğumuz branşlara yöneliyoruz. Bu branşlara yönelmek, şirket karlılığına getirdiği katkının yanında belli bir alanda uzmanlaşmayı, o ürüne ve onun dinamiklerine sonuna kadar hâkim olmayı da getiriyor.”
-Sigorta Sektörüne gençlerin bakışı nedir?
Haldun Sarı: “Günümüzde sigortacılık sektörü geleceğin parlayan meslekleri arasında yer alıyor. Gelişim ve büyüme içinde olan bu sektörde kariyer yapmak isteyen gençler sigortacılığı uzun soluklu bir kariyer fırsatı olarak görmeliler. Geçmişte üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ilk olarak bankacılığı tercih ediyorlardı ancak artık sigorta sektöründeki potansiyeli görenler bu sektöre yönelmeye başladı. Sektörde iyi eğitimli ve dil bilen insan gücüne ihtiyaç var. Gençler bu sektörde kariyer yapma fırsatını yakalayabilirler.”
STRATEJİ ÇALIŞANI DA ETKiLER
Murat Kılıç: “İnsana yatırım yapılması son derece önemli, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için çalışan motivasyonunu artırıcı uygulamaların kurum performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu açık. Biz de tamamen bu bilinçle oluşturduğumuz insan kaynakları stratejimizle çalışanlarımızın gelişimine ve motivasyonuna katkı sağlayacak birçok çalışma yürütüyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim açısından kendilerini besleme fırsatı bulan çalışanlarımızın hem kurumumuza bağlılıkları hem de motivasyonları artıyor, bunun da şirket performansımıza olumlu yansımalarını net bir şekilde görebiliyoruz.”
CiDDi SIKINTILAR YAŞANIYOR
-Özellikle Arslan Sigorta’nın uzmanlaştığı bir alana girmek istiyoruz. Zorunlu Doktor Sorumluluk Sigortası. Bu sigorta türü hakkında bilgi verir misiniz?
Murat Kılıç: “Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasi konusunda Arslan Sigorta gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Bugüne kadar tam 4000 poliçeyi yaşama geçirdik. Bu sigortanın kapsamı çok önemli. Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara, sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat veriliyor. Ancak bugün bu sigorta alanında ciddi sıkıntılar yaşanıyor.”
-İnsan kaynaklarının sigorta şirketinin karlılığındaki etkileri.
Haldun Sarı: “Günümüz serbest piyasa ekonomisinde kurumların sürdürülebilir rekabetçi yapılarını korumalarında sahip oldukları insan kaynakları sermayesi hayati önem taşıyor. Birçok sektör için ekipman ve teknoloji sahipliğinin rakiplerden ayırt edici bir faktör olmaktan çıktığını, insan kaynağının ön plana geçtiğini görüyoruz. Kurumları birbirinden farklı kılan, bunları etkin olarak kullanacak yeteneğe ve yetkinliğe sahip işgücünü temin etmek, geliştirmek ve tutmak. Bu nedenle özellikle sigorta gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların insan kaynakları politikaları şirket karlılığını doğrudan etkiliyor. Doğru insan kaynağının, doğru zamanda ve doğru yerde konumlandırılıyor olması, personelin eğitimine verilen önem ve iç iletişim faaliyetleri, kurumların öncelikle performansına daha sonra da karlılığına doğrudan olumlu etki yapıyor.”
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