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Sihirli fülütten süper final

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen, “Sihirli Flüt” ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı festivali, Kutluer ve Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası ile Beatles ve Elvis Presley’in dünyaca ünlü şarkılarıyla noktalandı.

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Konser, Kutluer’in İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde kaydettiği “World of Lullabies” (Ninniler Dünyası) albümünden, John Lennon’ın meşhur parçası “Imagine” ile başladı. Muhteşem performansıyla büyüleyen Kutluer, konser sonunda ayakta alkışlandı. Katılımcılara teşekkür eden Kutluer, “Barışla, aşkla ve müzikle yürü-yelim hep beraber” dedi. 

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