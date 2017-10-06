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Şimdi al, teslimde öde

Pasifik'in Ankara’nın yatırım değeri en yüksek bölgesi Çayyolu’nda hayata geçirdiği Next Level Çayyolu, ‘Şimdi al, teslimde öde’ kampanyasıyla yeni sakinlerini bekliyor.

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Next Level Çayyolu’ndan ev sahibi olmak isteyenler, 31 Ekim’e kadar beğendikleri konut için sadece yüzde 15 peşinat ödeyerek, 2 bin 769 TL’den başlayan taksitlerle ‘Şimdi al, teslimde öde’ kampanyasından yararlanacak.  Next Level Ankara’nın başarısı sonucunda gelen yoğun talep üzerine başlanan Çayyolu›nun tam merkezinde yer alan Next Level Çayyolu, 101 dönüm orman alanının yanı başında ve 191 dönümlük rekreasyon vadisinin ortasında yer alıyor. Villa, loft, teraslı, buçuk oda çözümlü ferah dairelerin yanı sıra penthouse seçenekleriyle doğayla iç içe yaşam konsepti sunan Next Level Çayyolu, toplam 429 konutta 3+1’den, 7,5+2’ye kadar 92 farklı daire tipiyle dikkat çekiyor.

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