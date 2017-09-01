Sincan’da dev dönüşüm Saraycık

TOKİ başkanlığınca gerçekleşen değerlendirme toplantısında altyapı ihalesi sonuçlandı. Bu toplantının sonucuna bağlı olarak Saraycık’da konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine kira yardımı yapılmaya başlandı. Kira yardımı almak isteyen hak sahipleri; elektrik ve su kapatma belgesi, evin yıkıldığına dair tutanak, hak sahibinin adına açılmış banka hesap numarası, nüfus cüzdan fotokopisi ile Sincan Belediyesi’nde bulunan Kentsel Yenileme Ofisine başvuru yapabilir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü en büyük projelerden biri olan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile Ankara’nın batısı Sincan’da yepyeni bir şehir kuruluyor. Başlangıç aşamasından bitimine kadar bölge halkının çıkarlarının korunduğu proje ile Sincan’da örnek bir yaşam alanı doğuyor.

Saraycık Mahallesi, modern binaları, yolları, sosyal yaşam alanları, yeşil alanları ve eğitim alanlarıyla hak ettiği değere kavuşuyor. Mülk sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak hazırlanan “Saraycık Kentsel Yenileme Projesi” ile 20 bin konutta 100 bin kişiye yaşam alanı sunuluyor. Projede, 7 cami, 6 sosyal tesis, alışveriş merkezi, 2 kapalı pazar yeri, sağlık tesisleri ve 10 eğitim alanı bulunuyor.