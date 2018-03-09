Sincan’da kültür sanat faaliyetleri

Her ay ünlü yazar, eğitmen, şair ve akademisyenleri Sincanlılarla buluşturan Sincan Belediyesi bu ay yeni programlarla vatandaşlara soluk aldıracak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı programlar tamamen ücretsiz olarak vatandaşın beğenisine sunulacak. Sincan’daki bilinçlendirme faaliyetlerinin en büyük destekçisi olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan temel belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel hizmetlere de önem verdiklerini ifade etti. Belediye Başkanı Ercan, “Sosyal ve kültürel faaliyetleri vatandaşımızla buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Bizler hizmetlerimizi yaparken sosyal faaliyetleri de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat uygarlığın imzasıdır. İnşallah vatandaşlarımız bu etkinliklerden azami miktarda faydalanır” dedi.

Eğitimci Hasan Ergin’in sunumuyla İstiklal Marşı’nın şairi, mütefekkir ve vatansever Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 97. Yılı sebebiyle Lale Meydanı Konferans Salonunda program düzenlenecek.