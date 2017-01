Sincan’da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Sincan Belediyesi hayvanlara şefkat elini uzattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentin beyaz örtüyle kaplanması hayvanları da olumsuz etkiledi. Belediye, özellikle kuşlar ve açık arazide yemyiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için şehrin birçok noktasında beslenme alanları oluşturdu. Daha önceden birçok hayvanı sahiplendiren ve bakımını yapan sincan Belediyesi, hayvanseverlerin beğenisini ve desteğini aldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTEDİ

Sincan’da yaşayan her canlı için çalıştıklarını ifade eden sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşları da hayvanlar için sağduyuya davet etti. Dondurucu havanın ve kar yağışının etkili olduğu bu günlerde hayvanları besleme adına harekete geçtiklerini dile getiren Tuna, "Biz sincan’da yaşayan her canlıyı önemsiyoruz. Şu an besinleri kar altında kalan canlılar, arayış içinde. Mazlum olarak gördüğümüz bu canlılara ‘yaratılanı sevelim yaratandan ötürü’ anlayışıyla yaklaşıyoruz. Kış boyunca bu besin desteklerimizi yoğunlaştırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ankara’da günlük ortalama 750 bin kişinin yararlandığı eGO otobüslerinde her gün yapılan rutin temizliklerin yanı sıra kolayca bulaşabilen nezle, grip gibi salgın hastalıklara karşı da dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. soğukların başlamasıyla birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp grip ve nezle gibi salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla eGO otobüsleri de özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. eGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, her gün ortalama 750 bin Başkentlinin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla eGO otobüslerinin her gece dip köşe temizlendiğini söyledi. Genel Müdür Gündoğdu, “Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içleri belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor. Böylece toplu taşım araçları kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslerden arındırılmış oluyor” dedi.