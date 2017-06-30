Sincan’dan gül kokuları yükseliyor

Şehrin estetiğine önem veren ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürüyor. Sincan Belediyesi’nin sera bahçesinde yetişen yüzlerce gül fidanı şehre yeni bir görünüm kazandırmak için toprakla buluşuyor. Sincan Belediyesi, dikimine büyük bir özen gösterdiği güller ile tabiatın güzelliğine farklı bir renk katıyor. Park ve refüjlere dikilen güller, yanından geçenleri kokusuyla adeta büyülüyor.

Daha yeşil bir Sincan için çalıştıklarını kaydeden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna şehrin estetiğine önem verdiğini söyledi. Başkan Tuna “İlçemizi mümkün olduğunca çiçeklendirerek güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, dikim çalışmalarında mevsime uygun çiçekler kullanarak Sincanımızı güzelleştirmeyi sürdürüyor” dedi. Sincan’ın en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Tuna gülün dalında güzel olduğunun da altını çizdi.