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Sınırdaki askerlere turşu

Turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinde bir grup ev hanımı, sınır karakollarında görev yapan Mehmetçikler için evlerinde turşu hazırladı.

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Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan ev hanımları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına ulaştırılmak üzere hazırladıkları turşuları mahalle camisinin avlusuna toplayarak muhtar İsmail Doğan'a teslim etti.      

Asker ve polisler için dua ederek "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye slogan atan kadınlar,        ev yapımı turşunun nezle ve grip olmak üzere birçok hastalığa kar- şı vücut direncini arttırdığını belirtti. İsmail Doğan, ev hanımlarının anlamlı bir program düzenlemelerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 

ŞİFA VE MORAL OLSUN

Bundan sonra da mahallelerine özgü ürünlerden güvenlik güçlerine göndereceklerini anlatan Doğan, "Bu bir başlangıç oldu, inşallah tüm mahalle halkını da dahil ederek bu çalışmamız devam ettireceğiz. İnşallah kargo aracılığıy- la göndermiş olduğumuz turşular askerlerimize şifa ve moral olur" diye konuştu.        

Mahalle sakinlerinden Nermin Kuruoğlu, anne şefkatiyle kurdukları turşuları askerlere ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz afiyetle yesinler, inşallah şifa olur. Hazırladığımız turşuların suyu özellikle gribe, baş ağrısına ve mide bulantısına çok iyi gelir. Bunlar bir çok hastalığa şifadır" dedi.        

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